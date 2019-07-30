RU  UA  EN

вторник, 30 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.10
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

30 июля

08:00
Международный день дружбы и именины Вероники: какой праздник 30 июля
07:34
В Киеве после потопа заметили необычный "транспорт": опубликованы фото
07:31
Сексистский скандал в Украине: чиновник отличился новыми перлами про женщин
07:01
В Киеве произошло опасное ЧП со стрельбой: опубликованы фото
07:00
Международный день дружбы: лучшие стихи, смс и поздравления в фото и видео
06:30
Гороскоп на 30 июля: романтические волны у Весов и воспоминания у Рыб
06:20
Грозы и град: синоптики предупредили украинцев об опасности
05:35
​Никого не останется: названы зарплаты шахтеров на оккупированном Донбассе
04:27
Последствия будут ужасными: Украину предупредили об опасности автономии Донбасса
03:19
Яблоку негде упасть: опубликовано свежее видео с пляжа в Кирилловке
02:17
Израиль и США успешно испытали новую систему ПРО: впечатляющее видео
01:10
Эпоха бедности закончилась: появились фото наглых "героев парковки" в Киеве
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Сексистский скандал в Украине: чиновник отличился новыми перлами про женщин

вторник, 30 июля 2019, 07:31
переглянути новину українською

Уполномоченный по гендерным вопросам Запорожского областного совета Владислав Марченко после скандального поста о том, как одеваются женщины, отличился новыми высказываниями.

Своими взглядами на женщин и мужчин он поделился в интервью сайту 061.ua.

"Когда мы идем в общественное место, с нами наши дети, наши семьи, а там люди употребляют спиртное - даже не сильно алкогольное, что мы делаем? Мы вызываем полицию, потому что это нарушение общественного порядка. Законодатель урегулировал этот вопрос. Но вопрос "как одеваться" - это вопрос моральных ценностей. Совершенно очевидно, я не хотел бы, чтобы моя семья видела вульгарщину. Хочу, чтобы вы все поняли: очень важно разграничивать слово "сексуальность" - то, что вы сейчас представляете (указал на журналистку "1+1" в шортах и с декольте, - ред.) и "вульгарщина". Это совершенно разные понятия. Так вот мой пост и мои мысли конкретно о втором - о вульгарщине. По меньшей мере это неприлично к окружающим людям", - отметил Марченко.

Он также напомнил об одежде девушек для занятия спортом в зале.

"Если говорить конкретно в зале, то одеваясь в одежду из секс-шопа и идя заниматься спортом… Совсем другие мысли закрадываются у тех, кто вокруг находятся. Я удовлетворенный молодой человек, у меня прекрасная жена, у меня с этим вопросов нет. Но я чувствую себя некомфортно, когда кто-то в полураздетом виде пришел заниматься", - высказался политик.

Он подчеркнул, что нормально относится к слабой половине пола. И заявил журналистам, что они сейчас скажут, что это сексизм. На это ему ответили: "Да, это сексизм".

"Так принято в наших традициях и в нашем народе. Вы, девушки, для нас - это самое ценное, что может быть, что двигает мужчинами. Тот двигатель, который развивает нашу страну. Но когда девушка обесценивает свое понятие женщины и красоты, это вызывает вопросы. И я не хотел бы, чтобы моя страна превращалась в вульгарную девицу, которой цена минимальна. Я хочу, чтобы наши девушки были самые бесценные, самые красивые - какие они есть", - продолжил Марченко.

Он отметил, что мужчина и женщина - это разные вещи.

"Женщина - это очень сложный механизм, я бы так сказал, интеллект. Мужчина - это … Я признаюсь честно, мужчина - это достаточно примитивное создание в этих вопросах. Если говорить аллегорией, это светофор, у которого даже нет желтого цвета. Есть зеленый и красный", - пояснил чиновник.

По его словам, он рассказал не про себя, а про мужскую психологию.

"И когда женщина классно выглядит, она что делает? Фокусирует на себе внимание. И когда я иду в зал заниматься в 7 утра, вставая в 6, я хочу поработать. Я хожу не для того. И когда мое внимание волей-неволей… Я где-то рядом становлюсь или соприкасаюсь, выполняя какие-то упражнения, мои мысли заняты чем-то другим. И это неправильно. И в конце концов, я так воспитан, так не должно быть", - отметил политик.

Он еще раз подчеркнул, что женщина - это самое ценное, что есть на этой земле.

"Это то, что движет и развивает наш мир. И женщина должна быть неприступной, я так считаю. Вот пусть меня сексисты простят, женщина - это посерьезней, чем мужчина", - подытожил Марченко.

Отметим, Владислав Марченко прошел в Запорожский областной совет по списку партии "Самопомощь" (он был первым номером) и стал заместителем спикера Рады. Он также возглавлял "Самопомощь" в Запорожской области, а полгода назад вышел из партии. В декабре 2017 года Владислава Марченко задержала прокуратура по подозрению в присвоении 87 миллионов гривен бюджетных средств — якобы он украл деньги, выделенные на строительство школьных стадионов. Тогда на суд к Марченко приезжал председатель фракции "Самопомощь" в парламенте Олег Березюк и назвал задержание депутата политической расправой.

Как ранее сообщал "Апостроф", известный по скандалу с сексуальными домогательствами к подопечным в армии Виктор Иванив получил повышение и теперь служит в Генеральном штабе Украины.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Резкое похолодание до +8: появился удивительный прогноз на начало августа

Зеленский не понимает, что он говорит о Донбассе и его жителях - Иосиф Зисельс

​Появится ли в Украине "танк будущего": какие боевые машины создаются для армии

Озеро Свитязь "оживет" весной, но есть другие проблемы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: