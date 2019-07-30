Сексистский скандал в Украине: чиновник отличился новыми перлами про женщин

Уполномоченный по гендерным вопросам Запорожского областного совета Владислав Марченко после скандального поста о том, как одеваются женщины, отличился новыми высказываниями.

Своими взглядами на женщин и мужчин он поделился в интервью сайту 061.ua.

"Когда мы идем в общественное место, с нами наши дети, наши семьи, а там люди употребляют спиртное - даже не сильно алкогольное, что мы делаем? Мы вызываем полицию, потому что это нарушение общественного порядка. Законодатель урегулировал этот вопрос. Но вопрос "как одеваться" - это вопрос моральных ценностей. Совершенно очевидно, я не хотел бы, чтобы моя семья видела вульгарщину. Хочу, чтобы вы все поняли: очень важно разграничивать слово "сексуальность" - то, что вы сейчас представляете (указал на журналистку "1+1" в шортах и с декольте, - ред.) и "вульгарщина". Это совершенно разные понятия. Так вот мой пост и мои мысли конкретно о втором - о вульгарщине. По меньшей мере это неприлично к окружающим людям", - отметил Марченко.

Он также напомнил об одежде девушек для занятия спортом в зале.

"Если говорить конкретно в зале, то одеваясь в одежду из секс-шопа и идя заниматься спортом… Совсем другие мысли закрадываются у тех, кто вокруг находятся. Я удовлетворенный молодой человек, у меня прекрасная жена, у меня с этим вопросов нет. Но я чувствую себя некомфортно, когда кто-то в полураздетом виде пришел заниматься", - высказался политик.

Он подчеркнул, что нормально относится к слабой половине пола. И заявил журналистам, что они сейчас скажут, что это сексизм. На это ему ответили: "Да, это сексизм".

"Так принято в наших традициях и в нашем народе. Вы, девушки, для нас - это самое ценное, что может быть, что двигает мужчинами. Тот двигатель, который развивает нашу страну. Но когда девушка обесценивает свое понятие женщины и красоты, это вызывает вопросы. И я не хотел бы, чтобы моя страна превращалась в вульгарную девицу, которой цена минимальна. Я хочу, чтобы наши девушки были самые бесценные, самые красивые - какие они есть", - продолжил Марченко.

Он отметил, что мужчина и женщина - это разные вещи.

"Женщина - это очень сложный механизм, я бы так сказал, интеллект. Мужчина - это … Я признаюсь честно, мужчина - это достаточно примитивное создание в этих вопросах. Если говорить аллегорией, это светофор, у которого даже нет желтого цвета. Есть зеленый и красный", - пояснил чиновник.

По его словам, он рассказал не про себя, а про мужскую психологию.

"И когда женщина классно выглядит, она что делает? Фокусирует на себе внимание. И когда я иду в зал заниматься в 7 утра, вставая в 6, я хочу поработать. Я хожу не для того. И когда мое внимание волей-неволей… Я где-то рядом становлюсь или соприкасаюсь, выполняя какие-то упражнения, мои мысли заняты чем-то другим. И это неправильно. И в конце концов, я так воспитан, так не должно быть", - отметил политик.

Он еще раз подчеркнул, что женщина - это самое ценное, что есть на этой земле.

"Это то, что движет и развивает наш мир. И женщина должна быть неприступной, я так считаю. Вот пусть меня сексисты простят, женщина - это посерьезней, чем мужчина", - подытожил Марченко.

Отметим, Владислав Марченко прошел в Запорожский областной совет по списку партии "Самопомощь" (он был первым номером) и стал заместителем спикера Рады. Он также возглавлял "Самопомощь" в Запорожской области, а полгода назад вышел из партии. В декабре 2017 года Владислава Марченко задержала прокуратура по подозрению в присвоении 87 миллионов гривен бюджетных средств — якобы он украл деньги, выделенные на строительство школьных стадионов. Тогда на суд к Марченко приезжал председатель фракции "Самопомощь" в парламенте Олег Березюк и назвал задержание депутата политической расправой.

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