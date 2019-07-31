Подарок от Adidas: появились мощные фотожабы на фейковую акцию

В сети публикуют яркие фотожабы на фейковую акцию Adidas, которую якобы запустила компания.

Картинки публикуют в социальной сети Facebook.

Условия обманной акции пользователи массово распространяют в мессенджере Viber. В сети пишут, что известный и популярный бренд Adidas дарит пользователям футболки и кроссовки по случаю своего юбилея.

На самом же деле компания не проводит ничего подобного, о чем рассказали ее сотрудники. Акция - обман мошенников, скорее всего, для получения личной информации о пользователях для спам-рассылок.

Многие об этом уже знают, и потому публикуют в сети смешные фотожабы.

"Уважаемые муд*ки не отправляйте пожалуйста мне сообщение об Адидас 3000", - написал Роман Шухевич.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве объявили в розыск афериста, который открыл фейковый обменник и ограбил киевлянина на 58 тысяч евро и 10 тысяч долларов.