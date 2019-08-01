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Какой будет погода в день пророка Ильи: синоптик дала свежий прогноз

четверг, 01 августа 2019, 15:46
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Погода в Украине 2 августа, когда православные христиане традиционно празднуют Ильин день, будет свежей и относительно нежаркой.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

вгуст, его начало, уже начинает писать заявление на грядущую осень. Тем более, что синоптическая ситуация на его стороне. В Украину зашел свежий воздух с севера и завтра, 2 августа, этот процесс будет продолжаться", - отметила она.

В большинстве областей температура воздуха составит + 19... + 25 градусов, на севере и северо-востоке местами + 17... + 22 градуса.

На юге тоже посвежеет, однако там, естественно, будет теплее, + 25... + 29 градусов. Но жара уже явно ослабнет.

Дожди пройдут в западных областях и в северной части Украины, а также в Винницкой, Харьковской и Одесской области. На остальной территории будет сухая солнечная погода.

В Киеве завтра - сыро и свежо, дождь. Температура составит + 20... + 22 градуса. Температура воды в Днепре будет 22-23 градуса.

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