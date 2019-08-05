Суд в Киеве принял интересное решение по иску против Супрун

В понедельник, 5 августа, Окружной админсуд Киева своим решением инициировал проверку о наличии у и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун американского гражданства.

Об этом говорится на официальном сайте суда.

Согласно решению суда, у Миграционной службы есть месяц - до 5 сентября - чтобы предоставить "должным образом заверенную копию документа, подтверждающего прекращение Супрун гражданства США".

Отметим, что такое решение было принято в рамках подготовительного заседания по иску народного депутата из фракции "Радикальной" партии Игоря Мосийчука к Ульяне Супрун о наличии у нее полномочий министра.

Следующее подготовительное заседание суда назначено на 30 сентября.

Как сообщал "Апостроф", ранее советника Зеленского разгневали обвинения со стороны Супрун.