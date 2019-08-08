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В Турции жестко поставили на место пропагандистку Путина, которая прорывалась к Зеленскому: видео

четверг, 08 августа 2019, 17:35
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В четверг, 8 августа, в Стамбуле (Турция) жестко поставили на место российскую пропагандистку, которая пыталась прорваться к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает "Укринформ".

Представительницу телеканала "Россия" заблокировали охранники. Инцидент произошел в тот момент, когда Зеленский попрощался со Вселенским патриархом Варфоломеем и направился к своему автомобилю.

Отмечается, что сначала к президенту Украины обратилась с просьбой о комментарии по результатам визита в Турцию журналистка телеканала "1+1", Зеленский быстро ответил на вопросы и сел в автомобиль.

В этот момент один из охранников из числа приставленных к охране президента Украины турецкой стороной держал за руку и блокировал собой российскую пропагандистку, которая с самого начала визита поджидала Зеленского с микрофоном и оператором с камерой во дворе Патриархии.

В пресс-службе Патриархии заявили, что причиной таких действий охранника могли стать любые действия журналистки, которые охрана считает некорректными в соответствии с ситуацией и своей задачей по обеспечению безопасности. Охранник держал представительницу телеканала "Россия", пока автомобиль Зеленского не выехал из переулка.

Как сообщал "Апостроф", появились тревожные данные об итогах встречи Зеленского с Варфоломеем.

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