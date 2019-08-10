Не знают, как звучат выстрелы: боец ВСУ растрогал рассказом об Украине

19-летний украинский военнослужащий, воюющий на Донбассе, поделился рассказом о будущем Украины.
Соответствующее видео опубликовал фонд "Вернись живым" в Facebook.
"Я живу в Украине, это моя страна. Возможно, у нас не все так хорошо, как хотелось бы, но сначала нужно отстоять свои границы, свою территорию", – говорит боец Егор.
Волонтеры отмечают, что через несколько дней после записи этого интервью Егору исполнилось 19 лет. Это его первая ротация на Донбасс, в район Авдеевки. Боец служит в 93-й ОМБр "Холодний Яр" и продолжает получать образование.
"Благодаря таким, как он, большинство украинцев не знают, как звучат обстрелы", - пишут на странице фонда.
Ранее "Апостроф" сообщал, что в Минобороны сделали тревожное заявление по ситуации на Донбассе.
Также ранее были названы фамилии украинских морпехов, погибших под Павлополем.
Кроме того, на Донбассе утопили в фекалиях боевиков, которые толпой насиловали девушку.