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Не знают, как звучат выстрелы: боец ВСУ растрогал рассказом об Украине

суббота, 10 августа 2019, 22:15
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19-летний украинский военнослужащий, воюющий на Донбассе, поделился рассказом о будущем Украины.

Соответствующее видео опубликовал фонд "Вернись живым" в Facebook.

"Я живу в Украине, это моя страна. Возможно, у нас не все так хорошо, как хотелось бы, но сначала нужно отстоять свои границы, свою территорию", – говорит боец Егор.

Волонтеры отмечают, что через несколько дней после записи этого интервью Егору исполнилось 19 лет. Это его первая ротация на Донбасс, в район Авдеевки. Боец служит в 93-й ОМБр "Холодний Яр" и продолжает получать образование.

"Благодаря таким, как он, большинство украинцев не знают, как звучат обстрелы", - пишут на странице фонда.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Минобороны сделали тревожное заявление по ситуации на Донбассе.

Также ранее были названы фамилии украинских морпехов, погибших под Павлополем.

Кроме того, на Донбассе утопили в фекалиях боевиков, которые толпой насиловали девушку.

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