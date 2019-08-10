Позывной "Квиточка": молодая украинка рассказала о своей войне на Донбассе

Медсестра Военно-медицинского клинического центра Центрального региона сержант Ирина Стеблюк рассказала о своей службе на передовой на Донбассе.

Об этом сообщает ресурс "Армия Inform".

Девушке не хватило лишь одного месяца, чтобы исполнилось два года ее участия в войне на передовой. В ряды ВСУ она была зачислена раньше - четыре года назад. Тогда Стеблюк работала медсестрой в обычной больнице Винницы. Она заключила контракт с 59 мобильным госпиталем.

"Я практически сразу после призыва поехала в район проведения АТО. Сватово, Новоайдар, Счастье. Работала почти везде, где дислоцировался наш госпиталь. Было необычно, немного страшно, даже несмотря на то, что до этого я имела значительный опыт работы в операционной. Необычной, конечно, была сама обстановка. Честно скажу, руки иногда тряслись, порой возникала растерянность, особенно в первые дни. В Новоайдаре были слышны взрывы, но, к счастью, на тот момент большой опасности не было. Помогали справляться люди, с которыми я работала. И врачи, и медсестры, и санитарочки - все высокопрофессиональные, мотивированные, отзывчивые. Я благодарна судьбе за то, что свела меня с такими замечательными людьми. С ними было не страшно. До сих пор почти со всеми общаюсь, со многими работаю", - рассказала Ирина.

Самая длинная операция при ротации Стеблюк продолжалась почти 12 часов: с 18:00 до 6:00. Однако усталость не чувствовалась совсем. Ирина очень счастлива, что помогла спасти жизнь.

"Это действительно счастье, когда видишь, как встают ребята после тяжелых ранений, как они восстанавливаются. И ты понимаешь, что в этом есть доля и твоей работы, и твоей души. Я не считаю, что делала что-то геройское. Настоящие Герои - это те ребята, которые стояли на передовой. И наши врачи - тоже большие Герои, столько жизней вернули почти с того света. А я только помогала им", - отметила военный медик.

Также она вспомнила приятные моменты, которые произошли с ней во время войны.

"В отделении хирургии, буквально забежав туда с операционной на пару минут, разговорилась как-то с одним из пациентов - он рассказал о своей семье. И так время от времени виделись и переговаривались с ним несколькими словами. И однажды, а это уже была поздняя осень, холодно, я делала отчет. И тут меня срочно вызывают, я бегу в приемное отделение. Вижу на улице машину, это собратья приехали за тем парнем. А он говорит: "Ира, я вам очень благодарен за поддержку" и достает из-за спины огромный ворох роз. Я запомню это на всю жизнь. Там эта благодарность была настолько искренней, что всегда хотелось сделать больше того, что ты можешь, для наших ребят. Такое человеческое отношение добавляет непобедимых сил", - поделилась медик.

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