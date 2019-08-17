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"Совок" жив: сети впечатлил документ офиса Зеленского по поводу празднования Дня Независимости

суббота, 17 августа 2019, 15:05
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Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука выразил свое недовольство подготовкой президента Украины к проведению "Шествия Достоинства" в честь Дня Независимости Украины 24 августа.

В Facebook Тука опубликовал документ, подписанный президентом, в котором описано предстоящее мероприятие и подготовка к нему.

"И, как же же убить этот "совок"? Ни Виктору Ющенко, с его "Помаранчевой" командой, ни Петру Порошенко с его командой не удалось избавиться от этого рудимента. Казалось бы - новые молодые люди, которые и живых пионеров не видели никогда, должны быть далекими от этого позора. Нет", - написал он.

Также в сети начали активно комментировать публикую Туки.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 15 августа на авиационном заводе "Антонов" в Киеве прошла первая репетиция шествия, посвященному Дню Независимости Украины.

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