Экстремалы из 12 стран устроили шоу в небе в честь Украины: впечатляющее видео

В Харьковском аэроклубе парашютисты из 12-ти стран мира собрали в небе трезубец Украины в честь Дня независимости и Дня национального флага.

Об этом сообщили в пресс-центре Харьковского аэроклуба им. В.С. Гризодубовой.

"Накануне Дня независимости Украины, в День Харькова и День национального флага Украины на аэродроме "Коротич" Харьковского аэроклуба собрана формация 34-way в виде национального символа страны — участниками фигуры „трезубец“ стали скайдайверы из 12 стран мира", — говорится в сообщении.

В фигуре приняли участие украинские парашютисты, а также представители Австралии, Германии, Румынии, Швеции, Польши, Франции, Словакии и других стран.

"Этим прыжком завершилась серия международных парашютных проектов, проведенных в Харькове на аэродроме "Коротич" с участием самолетов Ан-72 и Ан-28", — говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и ведущие британские политики поздравили украинцев с 28-й годовщиной Независимости Украины.