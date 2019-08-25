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Соратник экс-главаря боевиков ДНР пошел в депутаты: опубликовано фото

воскресенье, 25 августа 2019, 22:31
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Известный боевик Сергей Здрилюк (кличка "Абвер"), считавшийся правой рукой экс-главаря так называемой ДНР Игоря Гиркина-Стрелкова, баллотируется на незаконных "местных выборах" в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Как отмечается, агитационные плакаты Здрилюка были обнаружены в одном из спальных районов Симферополя. На плакатах нет информации о выдвижении Здрилюка в депутаты, однако присутствует лозунг "Работать для людей".

Отмечается, что в мае 2014 года контрразведка Службы безопасности Украины сообщила, что установила реальное имя и фамилию одного из ключевых участников преступной диверсионной группы "Стрелка" (Игоря Гиркина) – "Абвера". Как сообщили в СБУ, диверсантом с позывным "Абвер", который фактически являлся правой рукой "Стрелка", является гражданин России Сергей Здрилюк. В СБУ утверждали, что Здрилюк имеет также паспорт гражданина Украины. Он родился 23 июля 1972 в Винницкой области, длительное время проживал в Крыму.

По версии украинских силовиков, именно на территории АР Крым Здрилюк прошел специальную подготовку и 12 апреля 2014 года в составе группы "Стрелка" прибыл в Донецкую область "для участия в масштабной диверсионной операции и терроризировании мирного населения".

Сергей Здрилюк после возвращения из Донбасса в аннексированный Крым основал предприятие, которое занимается выращиванием зерновых культур в Бахчисарайском районе.

В июне 2019 года на базе офиса КПРФ в Крыму состоялся съезд по созданию "комитета освобождения УССР", сопредседателем которого избран Сергей Здрилюк.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Игорь Стрелков (Гиркин) заявил, что бывший главарь боевиков ДНР Александр Захарченко был ликвидирован по указанию из РФ.

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