RU  UA  EN

понедельник, 26 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.95
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

26 августа

17:01
Звезде Дня Независимости Зеленского передали "фотопривет" из Москвы: сеть в гневе
16:39
Тело собирали по кусочкам: всплыли детали смертельного ДТП под Одессой по вине экс-регионала
16:32
​Индия хочет отказаться от российского оборудования для АЭС: росСМИ узнали причину
16:30
В Киеве устроили стрельбу из-за девушки, есть пострадавший: опубликованы фото
16:29
Терминаторы все ближе: в футболе могут внедрить роботов
16:19
Борцу с коррупцией под Харьковом преподнесли жуткий "подарок": опубликованы фото
15:56
На параде Зеленского в Киеве заметили странную "фишку": опубликованы фото
15:56
Попытки Трампа "протащить" Путина в G7 высмеяли меткой карикатурой
15:22
У Зеленского рассказали, какие комитеты в Раде отдадут оппозиции
15:22
Стало известно о смерти молодого ветерана АТО: опубликованы фото
15:07
Погоня за хулиганом обернулась смертельным ДТП под Львовом: фото
14:49
Путин вызвал гнев россиян заявлением о росте доходов: опубликовано видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Яблоку негде упасть: в сети на фото высмеяли "наплыв" туристов в Крыму

воскресенье, 25 августа 2019, 19:59
переглянути новину українською

Несмотря на конец последнего месяца лета, в кафе и ресторанах оккупированного Крыма не наблюдается множества отдыхающих.

Соответствующие фото на своей странице в Twitter опубликовал пользователь под ником Wasily Crimea.

На фотографиях, которые, по словам пользователя, были сделаны в ночь между выходными, можно увидеть совершенно пустые столики возле одного из кафе.

"Август, аж начало первого ночи (еще и с субботы на воскресенье). Несмотря на это, народу — не протолкнуться", – с иронией пишет в комментарии к снимкам автор поста.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в одном из крупнейших курортных городов оккупированного Крыма, Ялте, неизвестные разрисовали стелу гостиницы "Интурист" в желтые и голубые цвета.

Фотовзгляд

Все галереи
Празднование Дня Независимости Украины

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Как получить 12,5 млн грн: зачем Зеленскому взращивать доносчиков

В плену мне вынесли семь смертных приговоров - участник войны на Донбассе

Стреляют во все, что движется: как боевики пугают жителей Донбасса

Об Украине думаем всегда: как отмечают День независимости в Донецке

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: