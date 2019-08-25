Яблоку негде упасть: в сети на фото высмеяли "наплыв" туристов в Крыму

Несмотря на конец последнего месяца лета, в кафе и ресторанах оккупированного Крыма не наблюдается множества отдыхающих.

Соответствующие фото на своей странице в Twitter опубликовал пользователь под ником Wasily Crimea.

На фотографиях, которые, по словам пользователя, были сделаны в ночь между выходными, можно увидеть совершенно пустые столики возле одного из кафе.

"Август, аж начало первого ночи (еще и с субботы на воскресенье). Несмотря на это, народу — не протолкнуться", – с иронией пишет в комментарии к снимкам автор поста.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в одном из крупнейших курортных городов оккупированного Крыма, Ялте, неизвестные разрисовали стелу гостиницы "Интурист" в желтые и голубые цвета.