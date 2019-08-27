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Обмен пленными с Россией: появилось важное заявление о количестве и сроках

вторник, 27 августа 2019, 08:32
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Во вторник, 27 августа, Москва и Киев восстановят подготовку к обмену заключенными.

Об этом сообщает информагентство "Интерфакс-Украина".

"Я ожидаю обмена на этой неделе. Точной даты пока сказать не могу. Дело в том, что в Украине с 24 августа выходные. Со вторника восстановится активная работа, и начнутся сдвиги. Так или иначе, вскоре все должно произойти", - рассказал Валентин Рыбин, адвокат заключенных граждан РФ Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова.

Отмечают, что сейчас стороны также решают проблему снятия всех обвинений с лиц, освобожденных для обмена. По словам Рыбина, у тех, кто будет в итоге отправлен на родину, не должно повторно возникнуть проблем с законом из-за прежних обвинений.

"Мы занимаемся вопросом процессуальной очистки тех, кто будет проходить через обмен. Это должно произойти. Со вторника процедуру подготовки людей к обмену будет продолжено", - заявил адвокат россиян.

При этом окончательного решение, сколько людей будет в списках с обеих сторон, пока нет. Напомним, ранее говорилось о формуле обмена 33 на 33.

Рыбин, со своей стороны, пояснил, что объявленные цифры нельзя называть окончательными.

"Это возможная формула. Состав обсуждается в процессе ежедневной работы. Может быть больше, а может и меньше", - подчеркнул правозащитник.

В секретариате уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой на звонки и запросы журналистов не ответили.

В аппарате российского омбудсмена Татьяны Москальковой заявили, что воздержатся от комментариев до наступления полной ясности с возвращением заключенных.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский надеется, что первые результаты по вопросу обмена удерживаемых лиц между Украиной и Россией будут уже в ближайшие дни.

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