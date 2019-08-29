Украинский генерал рассказал о роковой ошибке при окружении Иловайска

Перемещение командного пункта генерала-лейтенанта Петра Литвина, который командовал войсками в окружении Иловайска, было большой ошибкой из-за постоянного ракетно-артиллерийского огня боевиков.

Об этом "Апострофу" рассказал бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Юрий Думанский.

По его словам, начальник Генерального штаба главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак принял решение, как командующий сектором, своими силами и средствами зайти по левому флангу, через Грабское, и осуществить окружение этого города. Он сформировал группировку и мы где-то с четырех часов утра начали наступление.

"Это было, кажется, 16 или 18 августа. Мы провели разведку боем и обнаружили, где находятся соответствующие огневые средства. По этим районам был нанесен артиллерийский удар, а затем на второй день мы уже пошли в наступление, которое продолжалось где-то с 4 утра и до 21 часа. Нам удалось зайти через левый фланг, выставить пять блокпостов. Руслан Хомчак создал систему огня, систему разведки, а также резерв, который позволял в случае противодействия противника по разным направлениям дать ему отпор. Затем полномочия передавались заместителю министра внутренних дел. В то время это был Яровой (Сергей Яровой, - Авт.). Он руководил операцией по зачистке этого города. Но у нас была огромная проблема - 780 километров не закрытой границы. Это участок, начиная от Луганска и заканчивая Мариуполем. На этом направлении было два сектора...", - отметил Думанский.

Он подчеркнул, что это сектор "Д", Саур-могила и сектор "М", мариупольский сектор.

"Тем сектором командовал генерал-лейтенант Литвин (Петр Литвин - Авт). Что же получилось? Во-первых, у Литвина не хватало сил и средств для того, чтобы закрыть государственную границу. 30-я механизированная бригада понесла большие потери и начальник Генерального штаба, Виктор Муженко вывел ее для восстановления боеспособности. Вместо нее он дал один батальон 17-й танковой бригады. То есть в распоряжении Литвина был этот батальон, Ивано-Франковский батальон территориальной обороны (батальон "Прикарпатье", - Авт.), а также группа, которая контролировала Саур-могилу. Задача его была - удерживать Саур-могилу, с которой можно было видеть все маршруты выдвижения противника. Но когда мы брали в окружение Иловайск, Муженко мне позвонил и сказал, что я должен определить место, где будет находиться командный пункт генерал-лейтенанта Литвина. Переместить его в Кутейниково (недалеко от населенного пункта вел бои 40 батальон, - Авт.). Хотя я ему сказал: Виктор Николаевич, этого делать нельзя", - сказал бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ.

Он пояснил это тем, что украинские войска находились под постоянным ракетно-артиллерийским огнем.

"Отсюда генерал Литвин не сможет управлять своим сектором. Но задача стоит, мы должны ее выполнять. Я переместил этот командный пункт - на окраине Кутейниково был элеватор. Но получилось так, что через два дня его раздолбали, Литвин потерял систему управления и Муженко направил меня для ее восстановления. Мы ее восстанавливали, разработали систему, приняли соответствующее решение и доложили начальнику Генерального штаба. Я помню этот замысел, который заключался в том, что Саур-могила не выполняет свою функцию. Необходимо ближе к государственной границе создать систему огня, систему инженерных заграждений, артиллерийскую группу, которая могла бы уничтожить все, что поставлялось из Российской Федерации. Тогда Муженко не утвердил это решение. Он оставил Саур-могилу и все", - подчеркнул Думанский.

По его словам, все рухнуло после того, как по Ивано-Франковскому батальону нанесли ракетно-артиллерийский удар. Он самостоятельно покинул ту часть государственной границы, которую прикрывал (по данным прокуратуры, отступление "Прикарпатья" и стало причиной поражения под Иловайском, - Авт). Российская Федерация спокойно зашла своими батальонными тактическими группами под Иловайск и осуществила окружение сил ВСУ, которые находились в этом районе.

Подробнее читайте в материале "Апострофа": "Мы находились под постоянным огнем русских, - генерал Думанский о боях под Иловайском".