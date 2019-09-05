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Известный астролог дал неожиданный прогноз по войне на Донбассе и "дружбе" с Россией

четверг, 05 сентября 2019, 05:32
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Известный российский астролог Павел Глоба заявил, что в 2020 году Россия "завершит кризисный период", который начался в 2014 году.

Об этом говорится в материале Esoreiter.

По его мнению, именно в 2020 году в истории России начнется новый тридцатилетний цикл, который принесет положительные изменения, однако они будут проходить "очень болезненно".

Также Глоба отметил, что с большой вероятностью, действующая в России модель власти уйдет в прошлое, при этом не в результате революции. Якобы режим в России сменится относительно бескровно.

По вопросу Украины, легендарный астролог дает спорный прогноз, который сам назвал "оптимистическим". Он считает, что именно в 2020 году закончится война на востоке Украины, причем для страны это будет капитуляцией, ведь Луганская и Донецкая области, скорее всего, "войдут в состав России". Глоба считает, что это станет "новой точкой отсчета в налаживании новых дипломатических отношений между Россией и Украиной".

Астролог считает, что судьба оккупированного РФ Крыма "определена", изменений не будет, то есть оккупация продолжиться.

Как сообщал "Апостроф", ранее популярный астролог Влад Росс заявил, что украинский политик Виктор Медведчук (кум президента РФ Владимира Путина) имеет плохой гороскоп, который якобы сулит неприятности. По его мнению, политику осталось жить не более 10 лет, в течение которых он может принести вред Украине.

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