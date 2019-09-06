Есть договоренность с СБУ: как российские актеры работают в Украине после съемок в Крыму

Известная ведущая и журналистка Янина Соколова рассказала, как российские актеры попадают на съемки в Украину, после посещения аннексированного РФ Крыма.

Об этом сообщает издание "Телекритика".

"В Украину продолжают завозить на съемки сериалов российских актеров, въезжавших в Крым через территорию России, снимавшихся в пропагандистских фильмах. Я не ручаюсь за стопроцентную достоверность этой информации, но, по словам нескольких моих знакомых актерских агентов, существует кулуарная договоренность между агентами российских актеров в Украине и СБУ по обходу пункта въезда в Крым этими актерами со стороны России. По информации моего источника, существует целая схема, как российские актеры попадают сюда на съемки, несмотря на то что были в Крыму и снимались в российских фильмах, которые демонстрируют победу российской армии, силовых органов. Никому не выгодно об этом рассказывать – все сидят на потоках, агенты в частности", - рассказала Янина.

Кроме того она отметила, что гонорары, которые получают украинские актеры, до сих пор ниже гонораров российских актеров. Также по словам телеведущей, украинские киносериальные студии стараются не дразнить украинцев и не приглашать в свои копродукционные сериалы откровенно контроверсионных российских актеров, которые ездят в Крым и снимаются в пропагандистских российских сериалах и кино.