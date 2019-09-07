RU  UA  EN

суббота, 7 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.95
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

7 сентября

04:43
В сети напомнили актуальную сценку с Зеленским про Украину и Путина: видео
03:38
Выяснилась забавная деталь о крутом подарке Илона Маска для Лукашенко
02:31
Ученые выяснили назначение загадочных дыр в черепе тиранозавра рекса
01:29
Назад в средневековье: сети шокировало "ноу-хау" в российской школе
00:29
Ураган "Дориан" вынес на американский пляж кокаина на почти миллион долларов: фото

6 сентября

23:54
В Киеве фура устроила смертельное ДТП: фото
23:42
Станция Chandrayaan-2 разбилась при посадке на Луну: видео
23:24
В США сделали интересное заявление по обмену между Украиной и Россией
22:55
Появилось впечатляющее видео с позиций украинских бойцов на Донбассе
22:44
Нидерланды в феерическом матче унизили Германию в отборе на Евро-2020
22:25
В стране ЕС поймали нового шпиона Путина: что о нем известно
22:12
Появилась реакция "Оппоблока" на заявление Луценко по Вилкулу и Колесникову
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В сети напомнили актуальную сценку с Зеленским про Украину и Путина: видео

суббота, 07 сентября 2019, 04:43
переглянути новину українською

В сети пользователи раскритиковали старые шутки президента Украины Владимира Зеленского о главе РФ Владимире Путине.

Об этом сообщают на странице "Пэт Люра" в Twitter.

"Рубрика: Никто не забыт, ничто не забыто", - написали в сети и опубликовали видео.

В ролике Зеленский на сцене в юмористическом шоу пошутил: "Я сейчас обращаюсь к человеку от которого зависит моя, да что там моя, жизнь всей Украины. Владимир Владимирович, заберите меня, пожалуйста".






Пользователи осудили юмор Зеленского.

Как ранее сообщал "Апостроф", политический эксперт Алексей Голобуцкий заявил, что Владимир Зеленский своими шутками про Майдан и войну унижает украинцев.

Напомним, в интернете пользователи высмеяли "юмор" президента РФ Владимира Путина про японцев и россиян.

Фотовзгляд

Все галереи
Открытие Высшего Антикоррупционного суда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Зеленский попал на "растяжку" Путина: Россия запустит мощную кампанию против Украины

Опасный свидетель: что произойдет с Цемахом в России

Дьявольская операция Путина: что стоит за освобождением Цемаха

Украина - не Пруссия: нужна ли армии реформа Генштаба

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: