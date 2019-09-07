В сети напомнили актуальную сценку с Зеленским про Украину и Путина: видео

В сети пользователи раскритиковали старые шутки президента Украины Владимира Зеленского о главе РФ Владимире Путине.

Об этом сообщают на странице "Пэт Люра" в Twitter.

"Рубрика: Никто не забыт, ничто не забыто", - написали в сети и опубликовали видео.

В ролике Зеленский на сцене в юмористическом шоу пошутил: "Я сейчас обращаюсь к человеку от которого зависит моя, да что там моя, жизнь всей Украины. Владимир Владимирович, заберите меня, пожалуйста".

Рубрика: Никто не забыт, ничто не забыто. pic.twitter.com/QbpEb4rWDe — Пэт Люра (@Pet_lyra) September 6, 2019





















Пользователи осудили юмор Зеленского.

Как ранее сообщал "Апостроф", политический эксперт Алексей Голобуцкий заявил, что Владимир Зеленский своими шутками про Майдан и войну унижает украинцев.

Напомним, в интернете пользователи высмеяли "юмор" президента РФ Владимира Путина про японцев и россиян.