В России умер ученый, который поджег себя в знак протеста: свидетельница рассказала, как все было

Российский ученый Альберт Разин, который 10 сентября поджег себя возле стен Госсовета Удмуртии в РФ, скончался в больнице.

Об этом сообщает ресурс Udm-Info.

Напомним, утром во вторник, 10 сентября, активист вышел на площадь пикетировать здание республиканского парламента. Там он совершил попытку самосожжения.

"На наших глазах пришел человек, явно подготовленный - на нем была маска и много слоев одежды. Было видно, что какая-то жидкость лилась, и он загорелся. Это произошло примерно в 9:45 часов (8:45 по Киеву - ред.). Пламя усиливалось на нем, проезжавшие мимо водители пытались его тушить с помощью огнетушителей, но пламя не потухало, а только усиливалось. Потом с него стала спадать одежда, он упал и его продолжали тушить. Никаких высказываний и криков не было. Были еще люди рядом, которые пытались его тушить. Скорая ехала долго - минут 15",- рассказала свидетель Юлия Кузнецова изданию "Коммерсантъ".

Прохожие попытались потушить пламя, но сбить его удалось только приехавшим спасателям. По данным очевидцев, Разин был жив, дышал. Его госпитализировали в больницу, однако в обед в этот же день он скончался в медучреждении. Мужчина получил более 90% ожогов тела.

Как сообщал "Апостроф", 14 июня в Бердичеве местный бизнесмен поджег себя прямо в сессионном зале городского совета в знак протеста.