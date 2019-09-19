Все навалилось: сослуживцы рассказали правду о киевском террористе

Бывшие сослуживцы Алексея Белько, который был задержан за попытку взорвать мост Метро в Киеве 18 сентября, утверждают, что он мог так поступить из-за измены своей девушки.

Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на их комментарии.

Также его знакомые отметили, что такой поступок Алексея можно объяснить психическим срывом, поскольку на него в последние дни "все навалилось".

"И политика, и девушка, служба, война… Все вместе. Видимо, не выдержал и решил действовать. У него есть дух, есть сила, у него другие ценности. Просто хотел привлечь внимание", – отметил бывший сослуживец.

В то же время он упомянул трезвость и здравый рассудок Белько во время их совместной службы. По словам сослуживца, он не употреблял алкогольных напитков.

"С ним можно было всегда поговорить, обратиться к нему. Спокойный, никакой он не наркоман, как сейчас пишут. Он даже не пил", - добавил он.

При этом глава полиции Киева Андрей Крищенко утверждает, что задержанный мог находиться под действием наркотических веществ.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналисты сообщили, что Алексей Белько, который захватил и угрожал взорвать мост Метро в Киеве, мог пойти на такой шаг из-за потрясения в личной жизни.