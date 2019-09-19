Всех на каторгу: в России выдали показательную идею с захватом Украины

Российские чиновники в очередной раз выдали перл про Украину. На этот раз представитель Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина появилась "в результате эксперимента в 1991 году".

Такое заявление он сделал в эфире пропагандистского телеканала "Россия-1".

"Но я должен сказать, пусть никто не надеется, что мы захотим, как вы сказали, всю Украину. Мы уже знаем, какую Украину мы не хотим. Мы не хотим Украину, где живут бандеровцы, которые считают, что Бандера – это и есть герой на все времена. Нас от этого рвет, и мы никогда не сможем жить в одном государстве с теми, кто считает, что Бандера – это герой. Разве что только, если они поедут осваивать Дальний Восток, как это иногда случалось на протяжении нашей истории", - сказал он.

Блогер Алексей Голобуцкий обратил внимание на то, что Затулин - один из высокопоставленных чиновников Госдумы и такие заявление от него недопустимы.

"Если руководство Госдумы озвучивает напрямую вариант с очередной ссылкой украинцев на Дальний Восток - вряд ли это означает просто любовь Затулина к истории. Значительно вероятнее, что такие расчеты действительно делались на заказ Кремля: каким образом использовать человеческий ресурс Украины в наиболее выгодный и безопасный для оккупанта способ", - написал он в Facebook.

В сети уже отреагировали на заявление скандального российского политика.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в школе №68 Одессы уволили учительницу Людмилу Мариуцу из-за российской пропаганды на уроках истории.