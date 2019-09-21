Как депутаты новой Рады играли в футбол: опубликованы яркие фото

Украинские народные депутаты сыграли в футбол на базе футбольного клуба "Динамо".

Фото сделал корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Напомним, в турнире приняли участие депутаты из разных фракций. Матч проходил на благотворительной основе. Собранные средства от турнира пойдут на приобретение футбольных мячей и спортивного снаряжения для детей-сирот в детских домах.

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Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 20 сентября, нардепы не сговариваясь устроили странный флешмоб в Раде - многие пришли на заседание в одежде с элементами красного цвета.

Также сеть повеселило фото "серого кардинала" в Раде.

Ранее в ходе очередного заседания Верховной Рады народный депутат Владимир Кальцев "засветил" свои часы марки Breguet, которые оцениваются в 3,4 млн гривен.