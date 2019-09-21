RU  UA  EN

суббота, 21 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.30
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

21 сентября

18:30
Как депутаты новой Рады играли в футбол: опубликованы яркие фото
18:12
Умер гитарист оригинального состава Motörhead
17:57
Есть риски: в Минобороны разъяснили ситуацию с разведением сил на Донбассе
17:31
Память подводит: сеть взбудоражило видео с ответами депутатов Рады на простые вопросы, видео
16:58
Напоминает Припять: появились грустные фото из оккупированного Луганска
16:57
На Донбассе произошло смертельное ЧП на пропускном пункте: фото
16:50
Заря - Мариуполь - 0-0 онлайн видео трансляция
16:27
Разлюбил: сеть повеселило забавное фото с Зеленским в Раде
16:14
Под Одессой маршрутка с пассажирами влетела в бензовоз, много жертв: фото и видео с места
16:00
В Черновцах виновник ДТП со стрельбой пытался сбежать от полиции: фото
15:38
Отказ Украины от работы в ПАСЕ: всплыла неожиданная деталь
15:15
В Киеве жестоко убили 16-летнюю девушку: подробности трагедии, фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Как депутаты новой Рады играли в футбол: опубликованы яркие фото

суббота, 21 сентября 2019, 18:30
переглянути новину українською

Украинские народные депутаты сыграли в футбол на базе футбольного клуба "Динамо".

Фото сделал корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Напомним, в турнире приняли участие депутаты из разных фракций. Матч проходил на благотворительной основе. Собранные средства от турнира пойдут на приобретение футбольных мячей и спортивного снаряжения для детей-сирот в детских домах.

Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1
Апостроф / Олександр Гончаров
1 / 1

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 20 сентября, нардепы не сговариваясь устроили странный флешмоб в Раде - многие пришли на заседание в одежде с элементами красного цвета.

Также сеть повеселило фото "серого кардинала" в Раде.

Ранее в ходе очередного заседания Верховной Рады народный депутат Владимир Кальцев "засветил" свои часы марки Breguet, которые оцениваются в 3,4 млн гривен.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование мячом. Как депутаты в футбол играли

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Террористы имеют три школы в Украине, которые до сих пор работают, - турецкий политик

Выборы в ОРДЛО: почему России придется уступить, но в результате - выиграть

Погода на выходные: синоптики обещают потепление

Мы бы взяли вас, но культуры нет - Пат Кокс о перспективах вступления Украины в ЕС

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: