Отгуляли: в сети одним фото с пляжа показали всю суть бархатного сезона в Крыму

Пустующий пляж в аннексированной Россией Евпатории навевает грустные мысли о давно ушедшем лете и туристическом сезоне, который "благодаря" российским оккупантам который год оказывается провальным.

Соответствующее фото опубликовал блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

"Мы гуляли под луной. Песни нам шептал прибой. Были только ты и я. В курорте Евпатория... Все, отгуляли"... – говорится в подписи к снимку.

На снимках можно увидеть пляж Евпатории, на котором нет ни души. По всей видимости, на полуострове недавно прошел дождь.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в аннексированном Россией Крыму этот летний сезон стал в очередной раз провальным по количеству туристов и последний день лета оказался не исключением.