RU  UA  EN

суббота, 28 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.95
Меню
Общество

Рейтинг финансового здоровья банков

Новости

28 сентября

10:06
В Ливии заметили "боевого бурята" Путина, воевавшего на Донбассе: опубликованы фото
09:27
В центре Минска прогремел взрыв: опубликованы фото и видео
09:24
Карточный домик посыпался: соцсети бурно обсуждают отставку Волкера
08:54
Смертельное "перемирие" на Донбассе: в рядах ВСУ случилась новая трагедия
08:39
Кум Оксаны Марченко взял себе в помощницы коллегу жены: фото и подробности
08:30
В "Камеди клаб" мощно пошутили про оппозицию, Путина и Порошенко: видео выступления
08:01
Волкер подал в отставку на фоне "украинского" скандала в США
07:26
С Порошенко, Зеленским и крепким словом: Трамп показал свой предвыборный ролик
07:04
Осенний призыв 2019: что делать при получении повестки и кому положена отсрочка
07:03
В Киеве возле ТРЦ малолетний "гонщик" устроил аварию и сбил людей: фото и видео
06:30
Гороскоп на 28 сентября: Львов ждут личные переживания, а Близнецам будет трудно общаться с начальством
06:28
Потепление до 22 градусов: синоптики дали актуальный прогноз на субботу
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Карточный домик посыпался: соцсети бурно обсуждают отставку Волкера

суббота, 28 сентября 2019, 09:24
переглянути новину українською

В интернете бурно обсуждают отставку спецпредставителя США в переговорах по Украине Курта Волкера, который является последовательным сторонником продолжения поддержки Украины со стороны Вашингтона.

Об этом пишут пользователи в социальных сетях.

Напомним, Курт Волкер, спецпредставитель США в переговорах по Украине, подал в отставку через день после обнародования отчета обличителя, где речь шла о сокрытии Белым домом содержания разговора между президентом Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщал "Апостроф", президент США Дональд Трамп утверждает, что глава надзорного комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф изменил выражения из его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе выступления в Конгрессе.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Быть грибам: конец сентября порадует теплом

За два дня 49 трупов: как у Зеленского будут бороться со смертями на дорогах

Первые заморозки и потепление: синоптики рассказали о погоде на неделю

Субсидии -2020: кто останется за бортом, а кому увеличат помощь

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: