Карточный домик посыпался: соцсети бурно обсуждают отставку Волкера

В интернете бурно обсуждают отставку спецпредставителя США в переговорах по Украине Курта Волкера, который является последовательным сторонником продолжения поддержки Украины со стороны Вашингтона.

Об этом пишут пользователи в социальных сетях.

Напомним, Курт Волкер, спецпредставитель США в переговорах по Украине, подал в отставку через день после обнародования отчета обличителя, где речь шла о сокрытии Белым домом содержания разговора между президентом Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщал "Апостроф", президент США Дональд Трамп утверждает, что глава надзорного комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф изменил выражения из его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе выступления в Конгрессе.