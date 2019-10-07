Пчелы слетаются на "пунш": появилась забавная фотожаба на вече в Киеве

В сети очередной фотожабой высмеяли сообщения о "путче Порошенко" в Киеве, о котором предупреждала народный депутат от президентской партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая, намекнув, что в виче в столице было неслучайным.

Фотожаба опубликована украинскими пользователями в социальных сетях.

Так, на ней изображены пчелы, схожие на символ известного продукта компании Roshen, с радостными выражениями на лицах, которые слетаются на "пунш". Фотожаба выполнена в кислотной цветовой палитре (ярко-голубой шрифт на болотном фоне), в стиле этикетки упомянутых конфет.

"Безумные пчелки слетаются на пунш", - подписана фотожаба.

Как сообщал "Апостроф", 6 октября участники протеста против подписания так называемой "формулы Штайнмайера" возле Верховной Рады требовали отставки главы Офиса президента Андрея Богдана. Причиной гнева протестующих стал пост Богдана в Facebook, в котором он опубликовал якобы скриншоты переписки, что людей на вече 6 октября на Майдане в Киеве собирали за деньги.