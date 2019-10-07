В сети забавными фотожабами высмеяли заявление Богдана о вече на Майдане

Пользователи сети посмеялись над заявлением главы Офиса президента Андрея Богдана о вече на Майдане против капитуляции на Донбассе.

Смешные картинки опубликовали в социальных сетях.

Напомним, причиной гнева протестующих стал пост на странице Богдана в Facebook, в котором глава ОП опубликовал якобы скриншоты переписки о том, что людей на вече 6 октября на Майдане в Киеве собирали за деньги.

Потому участники протеста против подписания так называемой "формулы Штайнмайера" возле Верховной Рады требовали отставки главы Офиса президента Андрея Богдана.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 6 октября, в десятках городов Украины люди вышли на улицы, чтобы показать свое отношение к новым договоренностям по Донбассу.