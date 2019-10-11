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"Привет" от Януковича: появилась меткая фотожаба на мегамарафон Зеленского

пятница, 11 октября 2019, 12:05
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В сети высмеяли 14-часовой марафон президента Украины Владимира Зеленского.

Фотожабу опубликовали в социальной сети.

На картинке изображен бывший глава страны Виктор Янукович. Он якобы говорит: "Володя, не останавливайся".

Напомним, 10 сентября в Киеве журналисты пообщались с президентом на рынке Kyiv Food Market. Пресс-конференция продлилась более 14 часов, в ней приняли участие сотни журналистов. В рамках мероприятия президент ответил на многочисленные вопросы.

Как сообщал "Апостроф", в социальных сетях вызвал бурное обсуждение пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского.

Также представители Национального реестра рекордов пришли на пресс-марафон Зеленского и заявили о поставленном рекорде по длительности общения с прессой.

Украинский президент побил рекорды своих белорусского и российского коллег Александра Лукашенко и Владимира Путина. Их пресс-конференции длились 7 часов и 21 минуту и 4 часа 40 минут.

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Пресс-марафон президента Зеленского

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