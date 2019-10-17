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В Японии неожиданно решили "превратить" коров в зебр: фото необычного эксперимента

четверг, 17 октября 2019, 10:57
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Ученые из Японии решили проверить, можно ли помочь коровам защититься от укусов насекомых при помощи их "переделывания" в зебр.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Huffpost.

Полосатый окрас зебр защищает их от жары, но некоторые также считают, что полоски помогают им от укусов насекомых. Японские ученые решили проверить это утверждение, перекрасив коров в окрас зебр.

Подопытных животных разделили на три группы.Первую группу окрасили в яркие белые полосы, полностью "превратив" животных в зебр. Коров из второй группы окрасили в темные полосы, цвет которых практически совпадал с естественным цветом шерсти. А коров из третьей группы не окрашивали. В таком виде все коровы отправились на выпас.

По результатам эксперимента – коровы из первой группы практически не пострадали от укусов.

В то же время, животных второй группы покусали оводы и другие насекомы, а больше всех от укусов пострадали коровы из третьей группы.

Ученые планируют продолжать изучать влияние окраса на укусы. И если данные подтвердятся, возможно, коров будут перекрашивать безопасным красителем, чтобы они не страдали от насекомых.

Как ранее сообщал "Апостроф", в научном центре в Японии смогли оживить и в течение месяца поддерживать в "живом" состоянии ткани мертвого мозга.

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