Пропаганду Кремля уличили в фейке про украинскую диаспору

"Украинская диаспора Республики Казахстан" опровергла информацию из российских СМИ про участие в Круглом столе, который проходил на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщается на официальной странице посольства Украины в Республике Казахстан.

В российских СМИ распространяли информацию о якобы участии "Украинской диаспоры" в Круглом столе на тему "Сотрудничества украинцев Крыма с соотечественниками за рубежом", который проходил на территории временно оккупированной АР Крым.

Однако, в посольстве Украины в Республике Казахстан официально опровергли слухи, что представители Украинской общины в Республике Казахстан участвовали в мероприятии.

"Нам не известна также информация о членах так называемой украинской диаспоры, которые посетили временно оккупированные территории Украины", - говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что "украинская община Республики Казахстан выступала и дальше выступает за территориальную целостность Украины и никаких контактов с оккупационными властями АР Крым не поддерживает".

Как сообщал "Апостроф", в сети появились фото гражданских активистов из Австрии, Германии, Бельгии, Ирландии, Нидерландов, Норвегии и США, которые посетили международный детский центр "Артек" в оккупированном Крыму в поселке Гурзуф.