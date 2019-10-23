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Как в КГГА отреагировали на скандал с пристройкой на Майдане: эксклюзивный документ

среда, 23 октября 2019, 15:36
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В Киевской городской государственной администрации заявили, что не давали никаких разрешений на строительство пристройки на крыше дома по адресу Софиевская, 1/2 на Майдане Независимости.

Об этом говорится в ответе на официальный запрос "Апострофа".

Как отмечается в документе, департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля не выдавал и не регистрировал каких-либо документов, которые бы давали право на проведение строительных работ по указанному адресу.

На данный момент продолжается внеплановая проверка, по результатам которой будут приняты меры, согласно действующему законодательству. Копия направления для проведения проверки уже была вручена владельцу квартиры номер 11 в доме Софиевская, 1/2.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве в доме по адресу Софиевская, 1/2 начали сносить незаконную надстройку, которая портила вид исторического здания.

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