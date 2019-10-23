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Впервые в мире: на знаменитом объекте в Чернобыле устроили мощную акцию, видео

среда, 23 октября 2019, 21:12
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На засекреченной в советское время радиолокационной станции "Дуга" в Чернобыльской зоне запустили самую большую в мире диджитал-скульптуру.

Видео акции опубликованла Алена Романюк на своей странице в Facebook.

"Зона отчуждения. Объект Дуга. Запускаем самую большую диджитал-скульптуру "Сияние Чернобыля" в Украине (на самом деле и в мире, но об этом позже)", - отметила она в посте.

Напомним, станция "Дуга" была создана во время холодной войны для системы раннего обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет. На ее сооружение СССР потратил более 7 млрд советских рублей. Конструкция весом 26 тонн металла образует антенный комплекс высотой почти 150 метров.

Как сообщал "Апостроф",в апреле журналисты рассказали про засекреченный участок "Чернобыль 2", где жили военные, которые должны были обслуживать радиолокационную станцию "Дуга".

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