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Кому-то совсем не холодно: появились интересные фото с пляжей в Крыму

пятница, 25 октября 2019, 16:16
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Самые стойкие отдыхающие в оккупированном Крыму все еще не покидают пляжи Черного моря.

Об этом свидетельствуют снимки, опубликованые на Twitter-странице пользователя под ником RoksolanaToday&Крым.

Блогер опубликовала фотографии из курортных городов на южном берегу Крыма — Судака и Гурзуфа. На фото можно увидеть, что некоторые люди на морском побережье еще пытаются согреться последними лучами осеннего солнца, некоторые выходят на пляж даже семьями, однако их совсем мало.

"Долеживают. Лапти не мерзнут совсем!" – прокомментировала фото блогер.

Напомним, 9 октября в аннексированном Крыму на побережье в поселке Николаевка вынесло труп мужчины.

Кроме того, как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Россией Крыму в середине октября зацвел банан, а в сети похвастались фотографиями.

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