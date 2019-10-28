Будет светиться по ночам: оккупанты сняли на видео Керченский мост с высоты птичьего полета

В аннексированном Россией Крыму оккупанты испробовали подсветку Керченского моста.

Видео с высоты опубликовали на YouTube-канале "Крыминформ".

Строители провели тестирование архитектурной подсветки на арочном участке железнодорожной части Крымского моста.

Напомним, Керченский мост не пользуется особой популярностью среди туристов. На нем нет ажиотажа, как прогнозировали оккупанты. Машины ездят по Крымскому мосту довольно редко.

Как ранее сообщал "Апостроф", по данным экспертов, Крымский мост, который соединяет оккупированный полуостров с Краснодарским краем России, фактически обречен из-за карстовых полостей.

Также в сети ярким видео на примере обрушившегося моста в Москве показали, какая участь ожидает Крымский мост. Инцидент произошел в среду, 25 сентября. На опубликованых кадрах можно увидеть обрушившуюся конструкцию.