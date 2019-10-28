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Мисс Украина-2019 после скандала отличилась новым заявлением про Крым

понедельник, 28 октября 2019, 09:20
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Мисс Украина-2019 Маргарита Паша снова дала запутанный ответ на вопрос "чей Крым?".

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Вопрос звучал "Чей Крым?". Вопросительным словом было "чей" и никак иначе. Поэтому и ответ весьма логичный. Вся территория земли принадлежит людям, а Крым - это часть Земли, часть огромной планеты и, соответственно, он принадлежит тоже нам, людям!!!!", - написала Паша.

Она отметила ,что это логично и посоветовала обдумывать вопросы. Также девушка рекомендовала анализировать информацию, которую публикуют СМИ.

"Любую ситуацию можно трактовать по-разному, в зависимости от выгоды и того, что вы хотите получить в результате .Мне сложно навязать чужое мнение!!! Написать гадости Вы всегда успеете, но не забывайте, что слово - не воробей. Думайте перед тем как оскорбляете, обвиняете кого-то... А главное, будьте добрее и гуманнее!", - подчеркнула Маргарита.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали, как изменился аннексированный Россией Крым за время оккупации.

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