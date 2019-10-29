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Есть ли угроза эпидемии дифтерии в Украине? Врачи описали плачевную ситуацию

вторник, 29 октября 2019, 21:14
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По данным Минздрава, в Украине наблюдается дефицит сыворотки от дифтерии: всего 190 доз на всю страну, полученные в качестве гуманитарной помощи от Всемирной организации здравоохранения.

"Апостроф" выяснял, насколько вероятна угроза эпидемии этого заболевания в Украине.

В Украине осталось меньше 200 доз сыворотки, хотя в нынешних условиях она должна находится в достаточном количестве в каждой инфекционной больнице. Такое мизерное количество препарата пояснил источник в Минздраве.

"Сыворотки хранятся на местах - в областях по больницам, которыми руководят департаменты здравоохранения регионов. В связи с децентрализацией, Министерство не руководит больницами. Если в области нет необходимого количества сывороток, то руководство должно обратиться к министерству и сказать о своих потребностях. Но области не сделали этого", - отметил собеседник издания.

Тем не менее главный детский иммунолог столицы Федор Лапий уверяет, что сыворотки должно хватить, если заболевших не будет слишком много. "Все будет зависеть от того, сколько у нас будет больных. Если один или пятеро - этого более чем достаточно, а если тысяча больных, то уже нет", - утверждает медик.

Врач-инфекционист Алексей Галимский в комментарии "Апострофу" заметил, что противодифтерийная сыворотка - препарат крайне простой и дешевый в изготовлении. Однако, в Украине ее производство сознательно уничтожили.

В Минздраве и Центре общественного здоровья уверяют, что единственным способом защиты от дифтерии и ее осложнений является вакцинация — детей и взрослых. "Взрослым необходима вакцинация от дифтерии каждые десять лет. Вакцина от дифтерии формирует антитоксический иммунитет, который защищает от тяжелого течения болезни", - отмечают в Центре общественного здоровья.

Подробнее о том, готовы ли медики бороться с дифтерией читайте в материале "Апострофа": Дифтерия в Украине: "спецоперация" или реальная проблема.

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