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Жестокое избиение ветерана АТО в Запорожье: появилось фото из больницы и данные про здоровье

вторник, 29 октября 2019, 18:42
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У ветерана АТО Николая Стельмаха, которого в Запорожье избили хулиганы за замечание, диагностировали доброкачественную опухоль мозга - ему нужно срочно делать операцию.

Об этом сообщает родственница пострадавшего Маргарита Коленова в Facebook.

Напомним, что в Запорожье, 19 сентября, около 3 часов ночи, в районе АТБ по ул. Университетская (Советская) двое неизвестных нанесли 4 удара битой по голове 32-летнему мужчине, ветерану АТО Николаю Стельмаху, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Сотрудники Александровского отделения полиции выяснили, что на бойца напал ранее судимый житель Запорожья 1992 года рождения, его задержали.

Родственница Николая Маргарита рассказала о состоянии мужчины и поблагодарила всех, кто помог оплатить медикаменты и сдавал кровь. Близкие снова просят неравнодушных о помощи.

"Вчера врачи выяснили, почему у него более месяца держится температура. У Коли гигрома. Это опухоль мозга, доброкачественная. Но! Потеряно много времени. Нужна срочная операция. Сейчас ищем хирурга, который поможет ему и проведет операцию. Коля высох. Его мучают судороги. Подозрение на сепсис в трахее", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", двое парней в Запорожье избили солдата Нацгвардии и выпустили ему в спину несколько резиновых пуль "из хулиганских побуждений".

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