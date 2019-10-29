Как такого разведения сил нет: украинский полковник сделал важное уточнение по Золотому

В рамках разведения сил на Донбассе с 29 октября ВСУ не покидали ни одного населенного пункта и не "сдавали" территорий.

Об этом сообщил руководитель украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) на Донбассе полковник Александр Борщевский в ходе брифинга.

Он подчеркнул, что украинская армия лишь обеспечивает со своей стороны "создание зоны безопасности" у КПВВ "Золотое" в рамках достигнутых ранее договоренностей.

Полковник подчеркнул, что разведение сил – необходимая мера для прекращения боевых действий, поскольку стороны теперь не смогут увидеть позиций противников.

"Как такого разведения войск нет. Вооруженные силы Украины не оставили ни одного населенного пункта. С какой целью осуществляется разведение участка №2 - это создание зоны безопасности 1х1 км именно в этой области для обеспечения безопасности людей в случае открытия КПВВ "Золотое". Территории не сданы, просто военные по разные стороны друг друга не видят", - сказал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что разведение войск вблизи Золотого и Петровского на Донбассе завершится через 7-10 дней, и в районе Золотого уже началось.