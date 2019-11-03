Одно из трех: скандал с Яременко в Раде высмеяли меткой карикатурой

В сети посмеялись над скандалом с депутатом от "Слуги народа" Богданом Яременко, опубликовав меткую карикатуру.

Картинку нарисовал художник Андрей Петренко и разместил на своей странице в Twitter.

На карикатуре изображен аппарат для голосования в Верховной Раде. Однако на картинке нарисовали специальное устройство якобы для Яременко. Вместо стандартного набора кнопок на нем кнопки в виде денег, бутылки алкоголя и проститутки.

"Тяжело быть богом", - подписал свой рисунок Петренко.

Напомним, депутата Яременко сфотографировали в Раде за интимной перепиской. История стала очень обсуждаемой и привела к последствиям. Позже стало известно, что такая переписка была не одна.

Нардепы уточняли, что скандал с интимными переписками Яременко в зале парламента может закончиться тем, что он утратит должность главы комитета Верховной Рады по иностранным делам.

Как сообщал "Апостроф", нардеп от "Слуги нарола" Богдан Яременко, который прославился интимными переписками в Верховной Раде, снова оказался в центре внимания.