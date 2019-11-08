Что не так в заявлении Зеленского про танки для ВСУ: главные ошибки и инфографика

Несмотря на недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского о дефиците производства украинской военной техники, харьковский завод им. Малышева до 2014 года поставил ВСУ довольно значительное количество танков, в основном, БМ "Булат" - модернизацию танков Т-64 в количестве 85 единиц.

Об этом сообщается в материале "Апострофа": "Танки Зеленского: какие вопросы вызвал визит президента в Харьков".

Автор материала уточняет, что на заводе Малышева также ремонтировали поврежденные в ходе военных действий на Донбассе танки.

"Этот факт все равно не дает права утверждать, что после 2009 года "малышевцы" поставили в армию всего 1 танк. Не говоря уже о том, что они ремонтировали поврежденные в боях на Донбассе "Булаты", отправляя их обратно в войска", - отмечается в материале.

Сравнение главы государства относительно работы харьковского завода во времена СССР и за период независимости страны также не выдерживают критики, поскольку оборонный заказ был значительно больше и у завода было гораздо больше средств для нормальной работы и выпуска продукции.

"И уж совсем некорректным выглядит сравнение украинского и советского периодов. Во времена СССР завод им. Малышева обеспечивал бронетехникой огромную советскую армию, по состоянию на 1990 год, насчитывающую около 64 тысяч танков различных типов. Стоит ли говорить о том, что украинские потребности, даже с учетом войны на Донбассе, сильно отличаются от советских", - пишет автор.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство собрать совещание по вопросу проблем на предприятиях оборонного комплекса, в частности, завода им. Малышева, заявив, что к работникам на них государство "относится как к скоту", не выплачивая зарплат и не обеспечивая достойных условий работы. Он отметил, что на заводе Малышева "с 2009 года один танк построили, в советское время было 900 танков в год".