В шоу "Квартала 95" отметились номером о Гонтаревой и экстрасенсах: видео

На популярном шоу "Лига смеха", которое производится студией "Квартал 95" при поддержке телеканала "1+1", высмеяли поджог дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Видео соответствующего номера было опубликовано на канале шоу в Youtube.

В ходе номера была продемонстрирована пародия на программу "Битва экстрасенсов". Актер, исполняющий роль ведущего, рассказал, что в прошлом выпуске зрители узнали о том, кто сжег дом Гонтаревой, на что один из участников шоу поднял руку и сказал, что это сделал он.

"Молодец! Поэтому ты и в финале", – сказал "ведущий".

Многие пользователи в сети с негативом отреагировали на номер.

Как ранее сообщал "Апостроф", 20 октября в ходе выступления студии "Квартал 95" актер Евгений Кошевой совместно с Национальным хором имени Григория Веревки исполнили песню, в которой пошутили над сгоревшим домом бывшей главы НБУ, Валерии Гонтаревой.