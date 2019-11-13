У путинского моста в Крым появился двойник: в сети показали фото

В Керчи возводят миниатюрную копию Керченского моста, который соединяет оккупированный Крым с Краснодарским краем России.

Фотографиями строительства поделились на странице "RoksolanaToday&Крым25%" в Twitter.

"Керчь. В Комсомольском парке модель скрепы лепят. Даже ватные крымчане считают,что это смахивает на психоз", - говорится в подписи к снимкам.

Ранее в сети появилось свежее фото путинского моста в Крым.

Как сообщал "Апостроф", ученый Юрий Медовар считает, что Керченский мост фактически обречен из-за карстовых полостей - по геологическим условиям его нельзя было строить. По мнению ученого, рано или поздно моста не станет.

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