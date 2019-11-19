В Одессе появился мурал с доверенным лицом Путина: опубликованы фото

В Одессе появился мурал, на котором изобразили российских актеров Сергея Маковецкого и Владимира Машкова, который на президентских выборах в РФ в 2018 году был доверенным лицом Владимира Путина.

Автором мурала с героями фильма "Ликвидация" является художник Алексей Чернопятов, сообщает od-news.com.

Рисунок сделан на воротах дома на улице Колонтаевская, 21. По словам художника, инициаторами выступили местые жители.

"Жители захотели привлечь к этому месту внимание других и попросили нарисовать кадр из сериала, который снимался здесь. Конечным результатом они остались довольны", - рассказал Чернопятов.

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После участия в выборах в ноябре 2018 года в соответствии с указом президента России, Машков был включен в состав Совета при президенте по культуре и искусству

Напомним, в 2017 году Машков попал в базу "Миротворца" за сознательное нарушение государственной границы Украины при въезде в оккупированный Крым. Кроме участия в съемках, актер засветился на фото с одиозным экс-регионалом Олегом Царевым.

Как сообщал "Апостроф", в 2015 году в Украине запретили ряд российских фильмов и сериалов, в том числе с участием Владимира Машкова.