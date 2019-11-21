Встреча Путина с Зеленским: на Вече в Киеве пришли с забавным плакатом, фото

На Вече, которое сейчас проходит на Майдане Независимости в столице в День Достоинства и Свободы, украинцы пришли с остроумным плакатом, который высмеивает предстоящую встречу президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Вече на Майдане: фото и видео акции

Фото плаката появилось в телеграм-канале издания "Буквы".

"Вова, встречаешься с Путиным? Требуй стадион и анализы" - написано на самодельном плакате.

Так украинцы потроллили Владимира Зеленского, вспомнив его требование к своему конкуренту, тогда действующему руководителю государства Петру Порошенко, во время президентской гонки. Тогда Зеленский требовал провести дебаты на стадионе, а перед тем - сдать анализы на наличие наркотиков в крови.

"Апостроф" ранее сообщал, что 9 декабря в Париже Владимир Зеленский и Владимир Путин должны обсудить возвращение военнопленных, режим прекращения огня и контроль над украинской границей.

Зачем Украине нужны эти переговоры и чего от них ждать, журналистам "Апострофа" недавно рассказал эксперт Николай Капитоненко.



