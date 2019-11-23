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Многие лишатся должностей: названа причина смертельных взрывов в Балаклее

суббота, 23 ноября 2019, 20:08
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Недавняя трагедия на складах боеприпасов в Балаклее, в результате которой погибли украинские военнослужащие, стала результатом служебной халатности, за которую понесут ответственность конкретные должностные лица.

Об этом заявил в интервью Укринформу начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

"Это был первый случай в Вооруженных силах, когда во время инцидента на складах боеприпасов погибли военные саперы. Хочу выразить соболезнования семьям людей, которые потеряли жизнь. Расследование этой трагедии в Балаклее сейчас продолжается", - сказал Хомчак.

Он выразил убеждение, что последние события в Балаклее не имеют ничего общего с подрывами военных арсеналов, которые происходили в предыдущие годы.

"Я участвовал в расследовании по всем тем арсеналах в качестве тогда главного инспектора Вооруженных Сил, поэтому могу эти события сравнивать. Здесь был случай халатности тех, кто должен был контролировать и организовывать эту работу. Поэтому, когда завершится расследование, гарантирую, многие лишатся своих должностей, а возможно, и уйдут из Вооруженных сил из-за того, что они это допустили. Я никому не стану прощать таких случаев, потому что безнаказанность - она порождает только больший беспорядок и опасность", - отметил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Подробнее о новых взрывах в Балаклее, читайте в материале "Апострофа": Гибель военных в Балаклее: кто должен ответить за взрыв.

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