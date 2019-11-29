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Очередная провокация: в Украине отреагировали на поимку "шпионки" в Крыму

пятница, 29 ноября 2019, 18:20
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Главное управление разведки Минобороны Украины не имеет никакого отношения к задержанной в оккупированном Севастополе женщине, которую обвинили в шпионаже в пользу украинской разведки.

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки.

"Мы никакого отношения к этому не имеем. Возможно, это очередная провокация", - говорится в сообщении

Напомним, 29 ноября Федеральной служба безопасности России сообщила о задержании в аннексированном Крыму гражданки РФ по подозрению в шпионаже "в пользу разведки Минобороны Украины". В ФСБ также сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о "государственной измене".

Как сообщал "Апостроф", в ноябре, сотрудники ФСБ в городе Аксай Ростовской области задержали российского военнослужащего, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины.

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