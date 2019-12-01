Сначала похоронила сына: сеть потрясла трагическая история гибели пенсионерки на Донбассе, фото

В поселке Опытное в районе Донецкого аэропорта произошла трагедия: здесь в своем доме сгорела местная жительница. В сети рассказали трагическую историю пенсионерки.

Как пишет волонтер Евгений Каплин, погибла Мария Горпинич. Скорее всего, она сгорела заживо.

"Пожарная машина не была допущена в поселок по соображениям безопасности, но наверное, даже, если бы была допущена не смогла бы в момент приезда спасти женщину, так как дом пылал в этот момент, словно напалм.... В поселке шестой год нет света и жители используют свечи и керосиновые лампы для освещения своих жилищ", - пишет он.

Также волонтер рассказал трагическую историю пенсионерку. По его словам, в 2014 году женщина похоронила своего мужа, а в 2015 осколком ранило ее сына, который вскоре скончался и был похоронен в собственном дворе в воронке от снаряда.

"Сегодня в рай ушла баба Маша, отмучившись 5 с половиной лет внутри войны... Царствие ей небесное! Три дня назад я был у бабы Маши дома, инспектировал качество работ по восстановлению ее дома нашей командой, пострадавшего от многочисленных обстрелов... я рад, что мне посчастливилось знать эту стойкую женщину. Теперь их осталось 37... гражданских киборгов в поселке Опытное...", - добавил Каплин.

Напомним, что в пятницу, 29 ноября, на Донбассе погиб 26-летний боец ВСУ Алексей Капустян с позывным "Капуста".