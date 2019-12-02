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На допрос не дошла: выяснились важные детали по вызову Зверобой в ГБР

понедельник, 02 декабря 2019, 14:25
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Волонтер и ветеран АТО Маруся Зверобой пришла на допрос в ГБР, зашла в здание, но к следователю так и не дошла, лишь занесла в канцелярию документы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Волонтер заявила, что не пойдет на допрос в ГБР потому, что не видит законных причин для участия в этом допросе.

"Она пришла в ГБР, но на допрос следователя не пришла, оставила лишь документы в канцелярии.Процессуальный статус у нее сейчас – свидетель, до того, как процессуальный руководитель подпишет подозрение", - рассказала пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

Сама же Зверобой на митинге в ее поддержку под стенами ГБР обьяснила, что в вызове не указан ее статус, и ей непонятно, на какое следственное действие ее вызывали.

"На допрос я не пойду потому, что в вызове в ГБР не идет речь о допросах. Пусть они мне напишут: "Вы, подозреваемая, вызываетесь на допрос" или "Вы, свидетель, вызываетесь на допрос", тогда я как гражданка, которая все равно не будет уважать ГБР, может быть, даже приду. Но все равно остается риторическим вопрос: "Какого черта ГБР имеет ко мне дело, если я не госслужащий... Я не понимаю, по какой причине не занимаются людьми, у которых до черта квартир и мазерати, у которых проститутки по сто баксов и которые сидели за изнасилование, педофилами... И всеми этими тварями рекомендую заниматься ГБР", - сказала Зверобой.

Фото: LB.ua

Как сообщал "Апостроф", волонтер Маруся Зверобой (Елена Самбул) после проведенных у нее дома обысков снова обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с угрозами.

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