Мертвая зона: сеть ужаснули свежие фото знаменитого гипермаркета в Донецке

В сети показали снимки когда-то популярного ТЦ в оккупированном боевиками Донецке.

Об этом сообщает блогер Андрей Шор на своей странице в социальной сети Facebook.

"Самый известный торговый центр в Украине. Вот только осталось от него немного. Жуки съели", - написал он и опубликовал фото.

На них видно, что от ТЦ остались только руины. Он был не раз обстрелян. Также здание разворовали.

1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали оккупированный боевиками Донецк, где очень малолюдно на улицах. После оккупации стало меньше даже машин, в городе теперь не бывает пробок.

Также известно, что во временно оккупированном боевиками Донецке остались упоминания об Украине.