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В больницах нет: в сети показали фото пропавших на пожаре в Одессе

четверг, 05 декабря 2019, 12:56
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14 человек до сих пор считаются пропавшими без вести во время пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе 4 декабря.

Об этом сообщает "Апостроф" их ссылкой на материалы Думской.

Это студенты и преподаватели колледжа, а также ученые Института морской биологии НАН Украины.

16-летний Кирилл Трофимчук последний раз выходил на связь 4 декабря в 10:23. Прокричал матери в трубку, что задыхается и попрощался.

Его сверстница - Екатерина Пяточкина в 10:12 позвонила отцу и сказала, что в колледже на 4-м этаже сильный пожар. Девушка осталась в бухгалтерии вместе с подругой и двумя сотрудницами. В то же время бухгалтер Ирина Перчук телефоном попрощалась со своим мужем и сказала, что умирает от удушья. Их всех ищут до сих пор.

Нет данных и о директоре Института морской биологии Борисе Александрове. Его секретарша говорит, что мужчина упал на пол и потерял сознание в помещении колледжа.

Полицейские и спасатели не могут уточнить информацию по пропавшему Руслану Никосу. Мужчина не был ни студентом, ни преподавателем колледжа.

По состоянию на 5 декабря продолжают разыскивать:

1. Маркину Юлию Михайловну 2003 г.р., студентку;

2. Чугунникову Людмилу Михайловну 2001 г.р., студентку.

3. Трофимчука Кирилла Игоревича 2003 г.р., студента.

4. Пяточкину Екатерину 2003 г.р., студентку.

5. Катишевськую Веронику Дмитриевну 1955 г.р., сотрудницу бухгалтерии колледжа.

6. Перчик Ирину Васильевну, сотрудницу бухгалтерии.

7. Тарасову Наталью Васильевну 1959 года, сотрудницу бухгалтерии.

8. Третьякову Наталью Алексеевну, заведующую отделением колледжа, преподавательницу.

9. Бортюк Анну Леонидовну 1976 г.р., преподавательницу.

10. Александрова Бориса Георгиевича, 1958 г.р., директора Института морской биологии.

11. Иванович Галину Валентиновну, 1954 г.р., сотрудницу ИМБ НАН Украины.

12. Беженар Елену Валерьевну 1995 г.р., лаборантку.

13. Коваль Марию Владимировну.

14. Соловей Веру Дмитриевну 1951 г.р.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в колледже экономики, права и гостинично-туристического бизнеса в Одессе, где 4 декабря случился масштабный пожар, не работала сигнализация, а преподаватели и сотрудники не организовали эвакуацию студентов.

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