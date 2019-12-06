Хроники дна: сотрудница МОЗ раскрыла детали нового скандала в министерстве

Сотрудники экс-команды МОЗ решили до конца года покинуть министерство из-за скандала с нынешней властью по поводу сайта.

Об этом сообщает гендиректор Директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирина Литовченко на своей странице в Facebook.

"Вчера они перешли границу, которую я для себя ставила. Это были очень непростые 100 дней. "Переходные века" плавно перетекли в "зашквары МОЗа", а вчера это превратилось в "хроники дна"",- отметила она.

Нынешняя власть в министерстве дала указания системным администраторам, чтобы они убрали всю информацию про предыдущую политическую команду.

"В 9 вечера поступило следующее поручение: разместить на Facebook министерства антифейк сообщения, что якобы произошел технический сбой и все новости с сайта пропали случайно, и вот уже сервер отремонтировано и все снова работает. Это откровенная ложь, о которой знает все министерство. Я предупредила, что если они заставляют меня лгать на странице министерства, на своей странице я расскажу правду", - написала Литовченко.

Она отметила, что за 100 дней правительства экс-команду пугали аудитом и проверками, травили СБУ, угрожали титушками, подсовывали подсадных сотрудников, давали нереалистичные поручения, противоречащие друг другу.

Также она написала о сомнительных сотрудниках, которые приходят из самых коррумпированных органов. По ее словам, они думают не о команде, а только о своем кресле. А имя государственного секретаря было известно еще до начала конкурса на эту должность.

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