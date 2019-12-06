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Хроники дна: сотрудница МОЗ раскрыла детали нового скандала в министерстве

пятница, 06 декабря 2019, 14:30
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Сотрудники экс-команды МОЗ решили до конца года покинуть министерство из-за скандала с нынешней властью по поводу сайта.

Об этом сообщает гендиректор Директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирина Литовченко на своей странице в Facebook.

"Вчера они перешли границу, которую я для себя ставила. Это были очень непростые 100 дней. "Переходные века" плавно перетекли в "зашквары МОЗа", а вчера это превратилось в "хроники дна"",- отметила она.

Нынешняя власть в министерстве дала указания системным администраторам, чтобы они убрали всю информацию про предыдущую политическую команду.

"В 9 вечера поступило следующее поручение: разместить на Facebook министерства антифейк сообщения, что якобы произошел технический сбой и все новости с сайта пропали случайно, и вот уже сервер отремонтировано и все снова работает. Это откровенная ложь, о которой знает все министерство. Я предупредила, что если они заставляют меня лгать на странице министерства, на своей странице я расскажу правду", - написала Литовченко.

Она отметила, что за 100 дней правительства экс-команду пугали аудитом и проверками, травили СБУ, угрожали титушками, подсовывали подсадных сотрудников, давали нереалистичные поручения, противоречащие друг другу.

Также она написала о сомнительных сотрудниках, которые приходят из самых коррумпированных органов. По ее словам, они думают не о команде, а только о своем кресле. А имя государственного секретаря было известно еще до начала конкурса на эту должность.

Как сообщал "Апостроф", народный депутат из фракции "Слуги Народа" Александр Кабанов объяснил, чем министр здравоохранения Зоряна Скалецкая лучше своей предшественницы Ульяны Супрун.

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