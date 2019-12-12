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Маруся Звиробий отреагировала на "план" ее убийства фигурантами дела Шеремета: видео

четверг, 12 декабря 2019, 22:13
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Известный волонтер Маруся Звиробий прокомментировала обнародованную МВД информацию, что подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко планировала сделать ее "сакральной жертвой".

"Я как услышала свою фамилию, так пошла сразу губы красить. Я ржала, если честно. Это истерический хохот. Такие масштабы невозможно серьезно воспринимать", - сказала она в эфире телеканала ATR, отвечая на вопрос, как она восприняла новость о якобы подготовке ее убийства.

По мнению Звиробий, силовики пытаются рассорить между собой волонтеров.

"И, конечно, авторитет людей, которые защищали родину, помогали военным, сейчас будет просто умножаться на ноль благодаря всему этому", - заявила волонтер.

Она также отметила, что не верит в виновность Андрея Антоненко, с которым знакома.

"С остальными я не знакома. Ну, "Лисица" (Юлия Кузьменко - ред) - когда фотку мою с ней на Майдане показали, тогда я поняла, кто это. А с "Пумочкой" (подозреваемая Инна Грищенко — ред.) я с 2014 года знакома. И я прекрасно знаю, что ее характер, когда показывали, как она мужа строит - это еще не означает вину. Поэтому у меня есть определенная доза недоверия, я бы хотела послушать защиту. Потому что в моём деле тоже - если бы не было защиты, меня бы тоже не спасли, потому что информацию подали бы, мягко говоря, перекрученной", - заявила волонтер.

По ее мнению обнародованные аудиозаписи не являются доказательством, так как их можно смонтировать и вырвать фразы из контекста.

Как сообщал "Апостроф", кроме Антоненко и Кузьменко в деле появились еще два фигуранта.

Читайте также на "Апострофе" главные тезисы брифинга МВД по делу Шеремета.

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