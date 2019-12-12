У Зеленского сделали важное уточнение про его "интервью" российскому топ-телеканалу

В России анонсировали показ на телеканале Россия 1 "полноценного интервью" президента Украины Владимира Зеленского, которое тот якобы дал российским журналистам. Оказалось, что в Офисе Президента Украины об этом ничего не знают.

Об этом сообщает LIGA.net.

Пресс-секретарь Зеленского заявила, что "ничего не знает" об интервью для России 1.

"Я ничего об этом не знаю. Никакого интервью с ними я не организовывала", - сказала Юлия Мендель.

В сообщениях росСМИ говорится, что интервью выйдет в воскресенье в передаче "Москва. Кремль. Путин".

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский после саммита "нормандской четверки" в Париже пригласил российского пропагандиста Владимира Соловьева и его коллег лично посетить Украину и пообщаться с местным населением.